Escape game Les évadés du château Musée National de la Marine Brest
Escape game Les évadés du château Musée National de la Marine Brest mercredi 1 juillet 2026.
Brest
Escape game Les évadés du château
Musée National de la Marine Boulevard de la Marine Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-01
Brest, 1811. Enfermés. Surveillés. Condamnés. Bagnards, vous avez cru vous enfuir si facilement ! Cruelle illusion… Vous voilà transférés dans les tristes geôles du château. Très peu ont réussi à en sortir, et vous ?
Informations pratiques
Les mercredis à 16h
Le samedi à 14h et 16h.
Non accessible à personne à mobilité réduite,
Durée 1h30, avec 60 minutes de jeu.
Public Adultes et familles (à partir de 10 ans)
Groupes de 3 à 6 personnes.
Tarif 90€
Réservations en ligne. .
Musée National de la Marine Boulevard de la Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 22 12 39
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English :
L’événement Escape game Les évadés du château Brest a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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