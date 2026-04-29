Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Sortie Nature La Nuit des Forêts Brest

Sortie Nature La Nuit des Forêts Brest vendredi 12 juin 2026.

Adresse : Plage de Sainte Anne du Portzic

Ville : 29200 Brest

Département : Finistère

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Brest

Sortie Nature La Nuit des Forêts

Plage de Sainte Anne du Portzic Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 21:00:00
fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :
2026-06-12

L’association Bretagne Vivante vous propose une sortie en forêt de nuit pour découvrir la faune et la flore d’un nouvel œil.

Informations pratiques:
Durée 1h
Sur inscription, 20 personnes maximum

Rendez-vous à la plage de Sainte Anne du Portzic   .

Plage de Sainte Anne du Portzic Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sortie Nature La Nuit des Forêts

L’événement Sortie Nature La Nuit des Forêts Brest a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

À voir aussi à Brest (Finistère)