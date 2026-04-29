Brest

Sortie Nature La Nuit des Forêts

Plage de Sainte Anne du Portzic Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 21:00:00

fin : 2026-06-12 22:00:00

Date(s) :

2026-06-12

L’association Bretagne Vivante vous propose une sortie en forêt de nuit pour découvrir la faune et la flore d’un nouvel œil.

Informations pratiques:

Durée 1h

Sur inscription, 20 personnes maximum

Rendez-vous à la plage de Sainte Anne du Portzic .

Plage de Sainte Anne du Portzic Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80

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English : Sortie Nature La Nuit des Forêts

L’événement Sortie Nature La Nuit des Forêts Brest a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue