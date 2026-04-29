Sortie Nature La Nuit des Forêts Brest
Sortie Nature La Nuit des Forêts Brest vendredi 12 juin 2026.
Brest
Sortie Nature La Nuit des Forêts
Plage de Sainte Anne du Portzic Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 21:00:00
fin : 2026-06-12 22:00:00
Date(s) :
2026-06-12
L’association Bretagne Vivante vous propose une sortie en forêt de nuit pour découvrir la faune et la flore d’un nouvel œil.
Informations pratiques:
Durée 1h
Sur inscription, 20 personnes maximum
Rendez-vous à la plage de Sainte Anne du Portzic .
Plage de Sainte Anne du Portzic Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80
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English : Sortie Nature La Nuit des Forêts
L’événement Sortie Nature La Nuit des Forêts Brest a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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