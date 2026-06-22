Brest

Théâtre très jeune public Tout un cirque Cie Fario

39 Avenue Georges Clemenceau Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-28 10:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Mesdames et Messieurs, les enfants, bienvenue dans notre mini-cirque ! Sur cette piste étoilée viendront se succéder des artistes tout droit sortis de votre imagination !

Entrez donc dans ce monde enchanté ! C’est le cirque ! Un endroit où tout est possible ! Alors, asseyez-vous confortablement, le cirque va commencer !

Spectacle programmé dans le cadre du festival Remue-Ménage

Spectacle très jeune public 6 mois 4 ans.

Durée 30 min 4€ / personne.

Réservation indispensable auprès de la MJC .

39 Avenue Georges Clemenceau Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 07 46

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English :

L’événement Théâtre très jeune public Tout un cirque Cie Fario Brest a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue