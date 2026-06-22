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Théâtre très jeune public Tout un cirque Cie Fario Brest

Théâtre très jeune public Tout un cirque Cie Fario Brest mardi 28 juillet 2026.

Adresse
39 Avenue Georges Clemenceau
Ville
29200 Brest
Département
Finistère
Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Brest

Théâtre très jeune public Tout un cirque Cie Fario

39 Avenue Georges Clemenceau Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 10:30:00

Date(s) :
2026-07-28

Mesdames et Messieurs, les enfants, bienvenue dans notre mini-cirque ! Sur cette piste étoilée viendront se succéder des artistes tout droit sortis de votre imagination !

Entrez donc dans ce monde enchanté ! C’est le cirque ! Un endroit où tout est possible ! Alors, asseyez-vous confortablement, le cirque va commencer !

Spectacle programmé dans le cadre du festival Remue-Ménage

Spectacle très jeune public 6 mois 4 ans.
Durée 30 min 4€ / personne.

Réservation indispensable auprès de la MJC   .

39 Avenue Georges Clemenceau Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 07 46 

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English :

L’événement Théâtre très jeune public Tout un cirque Cie Fario Brest a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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