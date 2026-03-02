Visite guidée de la Base Navale de Brest Porte de la Grande Rivière Brest

Visite guidée de la Base Navale de Brest

Porte de la Grande Rivière Base Navale de Brest Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 15:00:00

fin : 2026-08-04 16:30:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-04-21 2026-07-07 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25

Pénétrez dans l’un des lieux les plus protégés. Vous approcherez une impressionnante concentration de bâtiments de guerre : frégates, navires hydrographiques, chasseurs de mines… L’essentiel de la flotte française de l’Atlantique.

Informations pratiques

15 participants maximum.

Durée de la visite 1h30.

Réservation auprès de l’Office de Tourisme Brest en vue.

Règlement obligatoire à l’inscription, aucune réservation ne sera faite sans règlement.

Visite accessible uniquement aux ressortissants français.

A partir de 16 ans, tous les visiteurs doivent être en possession de leur carte d’identité ou passeport à jour, et en cours de validité. Pour les moins de 16 ans, le livret de famille sera demandé. .

Porte de la Grande Rivière Base Navale de Brest Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 24 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite guidée de la Base Navale de Brest

L’événement Visite guidée de la Base Navale de Brest Brest a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue