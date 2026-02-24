Bêtes de foire Décrochez-moi-ça Rue du 8 Mai 1945 Brest

Bêtes de foire Décrochez-moi-ça

Rue du 8 Mai 1945 Quartier Europe Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 20:30:00

fin : 2026-06-16 21:40:00

Date(s) :

2026-06-01 2026-06-02 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-06 2026-06-07 2026-06-08 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-13 2026-06-14 2026-06-15 2026-06-16 2026-06-17

Tout près du public, dans un petit chapiteau qui réserve bien des surprises, les artistes, avec un délicieux esprit forain, animent les costumes qui les entourent.

Dans un savant mélange de cirque, de marionnettes et de théâtre, avec une musique jouée en direct, les Bêtes de foire réunissent les spectateurs dans un joyeux bric-à-brac, où fringues, couvre-chefs et chaussures en tout genre font naître des personnages, évoquant, avec poésie, les petites choses de la vie. On verra des manipulations de chapeaux, des empilements de manteaux, des déshabillages de vestes, des amoncellements de cabans, des vols de redingotes. Sans oublier des êtres fanfares et des corps orchestres. Un petit cirque du merveilleux, aussi touchant que fascinant.

Informations pratiques

Le spectacle se déroulera sous un chapiteau.

Durée 1h10.

A partir de 8 ans. .

