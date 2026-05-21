Guided Tour in English Arrêt sur Images with a native speaker- Visite privée en anglais de l’expo-vente Arrêt sur Images GALERIE D’ART LE COMOEDIA Brest Samedi 25 juillet, 11h00 Tarif de la visite : 10 € par personne

La galerie d’art Le Comœdia vous propose de découvrir son exposition-vente Arrêt sur Images en anglais lors de sa visite commentée privée avec Anna Vlaminck, Responsable de la Galerie, anglophone.

Speedy Graphito est l’une des figures majeures de la scène artistique contemporaine française. Depuis les années 1980, il développe une œuvre libre, aussi bien dans la rue que sur toile, refusant toute contrainte et revendiquant une totale liberté de création, guidée par sa seule vision artistique.

En collaboration avec la galerie Le Comoedia, lieu chargé d’histoire ayant successivement été théâtre puis cinéma avant de devenir galerie d’art, Speedy Graphito a conçu sa rétrospective, « Arrêt sur images », comme une expérience pleinement immersive. Le visiteur a ainsi le sentiment de traverser un film retraçant plus de 40 ans de création : son _Graphitoscope_.

La visite, donnée en anglais et adaptée au niveau des invités présents, vous permet de vous immerger dans la langue, et l’art, grâce à un vocabulaire ciblé, une expérience qui favorise la mémorisation d’une manière ludique. Une occasion unique pour les locuteurs natifs anglais, ou ceux qui parlent l’anglais comme deuxième langue, de participer à une activité qui enrichit à la fois l’apprentissage du français ou de l’anglais.

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Le Comœdia art gallery invites you to discover its exposition _Arrêt sur Images_ in English for a private guided tour with Anna Vlaminck, our native English-speaking Gallery Manager.

Speedy Graphito is one of France’s stars of the contemporary art world. Since the 80’s he has been creating artwork in his free-form style, whether on the street or the canvas, unwilling to conform and claiming complete liberty to create as his artistic vision guides him.

In collaboration with the gallery Le Comoedia, rich in it’s own history as a former theater and cinema before becoming a gallery, Speedy Graphito has designed his retrospective exposition, _Arrêt sur Images_ as a full immersive experience, leaving the viewer feeling as though they’re walking through a film of his 40-year history as an artist, his _graphitoscope_.

The tour, given in English, and adapted to the level of the guests present, allows you to immerse yourself in the language, and the art, with a focused vocabulary, an experience permitting more retention. A unique opportunity for native speakers of English, or speakers of English as a second language, to engage in an activity that enriches both the learning of French or English.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-25T11:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-25T12:00:00.000+02:00

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https://www.billetweb.fr/guided-tour-in-english-with-a-native-speaker3

GALERIE D’ART LE COMOEDIA 35 rue du Château 29200 Brest Centre Ville Brest 29200 Finistère



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