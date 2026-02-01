Chic carton à dessin Fabriquer son portfolio (4h) L’Atelier Papier Brest
L’Atelier Papier 3 Place Maurice Gillet Brest Finistère
Début : 2026-02-27 14:00:00
fin : 2026-03-28 18:00:00
2026-02-27 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-27 2026-03-28 2026-04-04 2026-05-02 2026-05-22 2026-05-29 2026-05-30
Le carton à dessin qu’on appelle aussi portfolio est utile pour protéger les documents, gravures, photos … Le portfolios est aussi un écrin, un bel objet pour présenter vos trésors de la meilleure manière.
Vous le fabriquerez vous-même à l’atelier dans une ambiance créative. Carton, papier, tissu, rubans, formats, tout est (presque) possible. Tous les styles, chic, sobre, sophistiqué, récup’, à vous de choisir. Pour apprendre ou se perfectionner équerrage du carton, collage, assemblage, trouver les harmonies.
Compter 4 heures d’atelier et vous repartez avec votre portfolios personnalisé (max 25X30) . Pas de prérequis mais demande de la minutie. Venez les mains dans les poches sauf si vous avez de jolis papiers de couvrure à magnifier )
Informations pratiques
– Adultes
– Tarif 72 € la séance
– Durée 4 heures .
L’Atelier Papier 3 Place Maurice Gillet Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 07 69 69 52
