L’oasis de lecture Dialogues Rue de Siam Brest

Brest

L’oasis de lecture Dialogues

Rue de Siam Librairie Dialogues Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 15:00:00

fin : 2026-05-27 18:00:00

Date(s) :

2026-05-20

La librairie Dialogues vous propose un espace de lecture mobile ! Chaleureux et coloré, l’oasis de lecture, fabriqué par Les Manufacteurs, se déploie comme un espace de lecture au cœur de la ville, propice à la pause et à la détente, offrant une parenthèse dans le rythme de la ville. Une invitation à s’arrêter, bouquiner, découvrir et partager un moment dans nos quotidiens surchargés et ultra connectés.

Tous les mercredis et samedi des mois de mai et juin, de 15h à 18h à partir du 20 mai sur le Parvis Marie-Paul Kermarec devant la librairie, devant Les Enfants de Dialogues, place Wilson (les mercredis après-midi) ou en bas de la rue de Siam. .

Rue de Siam Librairie Dialogues Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

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English :

L’événement L’oasis de lecture Dialogues Brest a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue