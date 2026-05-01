L’oasis de lecture Dialogues Rue de Siam Brest
L’oasis de lecture Dialogues Rue de Siam Brest mercredi 20 mai 2026.
Brest
L’oasis de lecture Dialogues
Rue de Siam Librairie Dialogues Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 15:00:00
fin : 2026-05-27 18:00:00
Date(s) :
2026-05-20
La librairie Dialogues vous propose un espace de lecture mobile ! Chaleureux et coloré, l’oasis de lecture, fabriqué par Les Manufacteurs, se déploie comme un espace de lecture au cœur de la ville, propice à la pause et à la détente, offrant une parenthèse dans le rythme de la ville. Une invitation à s’arrêter, bouquiner, découvrir et partager un moment dans nos quotidiens surchargés et ultra connectés.
Tous les mercredis et samedi des mois de mai et juin, de 15h à 18h à partir du 20 mai sur le Parvis Marie-Paul Kermarec devant la librairie, devant Les Enfants de Dialogues, place Wilson (les mercredis après-midi) ou en bas de la rue de Siam. .
Rue de Siam Librairie Dialogues Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68
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English :
L’événement L’oasis de lecture Dialogues Brest a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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