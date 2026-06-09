Fenêtres Ouvertes #7 Festival itinérant interquartiers Rue François II Brest
Fenêtres Ouvertes #7 Festival itinérant interquartiers Rue François II Brest vendredi 26 juin 2026.
Brest
Fenêtres Ouvertes #7 Festival itinérant interquartiers
Rue François II Quartier de Kerangoff Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Soirées artistiques et festives dans les quartiers populaires de Brest les vendredis soirs:
Tout au long de l’été, le festival itinérant inter-quartiers se déploie avec des soirées artistiques et festives ouvertes à tous.
Au programme
vendredi 26 juin Lambézellec (Brest)
vendredi 3 juillet Bellevue (Brest)
vendredi 10 juillet Queliverzan (Brest)
vendredi 17 juillet Kerbernard (Brest)
vendredi 24 juillet Keredern (Brest)
vendredi 28 août Valy Hir (Brest)
vendredi 4 septembre Pontanezen (Brest)
vendredi 11 septembre Kerangoff (Brest)
Spectacle ou concert, scène ouverte, repas et créations partagées s’entremêlent pour allier découverte et convivialité.
Tout public. Gratuit.
Pour tout complément d’information contacter le 06 65 71 61 09. .
Rue François II Quartier de Kerangoff Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 65 71 61 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fenêtres Ouvertes #7 Festival itinérant interquartiers Brest a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
À voir aussi à Brest (Finistère)
- Tanguy Viel Emmanuel Noblet Article 353 du Code Pénal Le Quartz Brest 9 juin 2026
- Escape game Les évadés du château Musée National de la Marine Brest 10 juin 2026
- Morvan, une vie d’Hôpital Hôpital Morvan Brest 10 juin 2026
- Les Cosmics Théâtre La Maison du Théâtre Brest 10 juin 2026
- La Fiv du samedi soir Théâtre et comédie La Comédie du Finistère Brest 11 juin 2026