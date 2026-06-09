Fenêtres Ouvertes #7 Festival itinérant interquartiers Rue François II Brest

Brest

Fenêtres Ouvertes #7 Festival itinérant interquartiers

Rue François II Quartier de Kerangoff Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Soirées artistiques et festives dans les quartiers populaires de Brest les vendredis soirs:

Tout au long de l’été, le festival itinérant inter-quartiers se déploie avec des soirées artistiques et festives ouvertes à tous.

Au programme

vendredi 26 juin Lambézellec (Brest)

vendredi 3 juillet Bellevue (Brest)

vendredi 10 juillet Queliverzan (Brest)

vendredi 17 juillet Kerbernard (Brest)

vendredi 24 juillet Keredern (Brest)

vendredi 28 août Valy Hir (Brest)

vendredi 4 septembre Pontanezen (Brest)

vendredi 11 septembre Kerangoff (Brest)

Spectacle ou concert, scène ouverte, repas et créations partagées s’entremêlent pour allier découverte et convivialité.

Tout public. Gratuit.

Pour tout complément d’information contacter le 06 65 71 61 09. .

Rue François II Quartier de Kerangoff Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 65 71 61 09

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English :

L’événement Fenêtres Ouvertes #7 Festival itinérant interquartiers Brest a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue