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La Fiv du samedi soir Théâtre et comédie La Comédie du Finistère Brest

La Fiv du samedi soir Théâtre et comédie La Comédie du Finistère Brest jeudi 11 juin 2026.

Lieu : La Comédie du Finistère

Adresse : 25 rue de Pontaniou

Ville : 29200 Brest

Département : Finistère

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : jeudi 11 juin 2026

Tarif :

Brest

La Fiv du samedi soir Théâtre et comédie

La Comédie du Finistère 25 rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11

Date(s) :
2026-06-11

Ils se marièrent et eurent beaucoup…

Bah non justement, pas toujours ! lorsque Dame Nature décide de jouer les trouble-fêtes, le chemin vers la parentalité peut rapidement tourner au défi…

Imaginez une réunion de travail tout ce qu’il y a de plus ordinaire, où soudain, le sujet de discussion prend un virage inattendu Bernard et Christian décident de nous embarquer dans une exploration hilarante des différentes étapes d’un parcours semé d’embûches !

La FIV du samedi soir une comédie déjantée, où la science rejoint l’humour, pour briser les tabous !

Informations pratiques
Tout public.
Durée 1h15
Réservation en ligne auprès de La Comédie du Finistère   .

La Comédie du Finistère 25 rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 19 98 07 10 

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English :

L’événement La Fiv du samedi soir Théâtre et comédie Brest a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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