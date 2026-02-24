Tanguy Viel Emmanuel Noblet Article 353 du Code Pénal Le Quartz Brest

Brest

Tanguy Viel Emmanuel Noblet Article 353 du Code Pénal

Le Quartz 60 Rue du Château Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 19:00:00

fin : 2026-06-11 20:40:00

Date(s) :

2026-06-09 2026-06-10 2026-06-11

Le comédien et metteur en scène Emmanuel Noblet s’empare du chef d’œuvre de Tanguy Viel sur l’intime conviction et en propose une adaptation théâtrale saisissante.

La rade de Brest, les absences d’un père de famille devenu meurtrier, la faillite… le décor de ce polar finistérien est planté. Pour avoir jeté à la mer le corps d’Antoine Lazenec, Martial Kermeur vient d’être arrêté par la police. Devant le juge, il retrace le cours des événements qui l’ont mené jusque-là… Dans cette version scénique au cordeau, les mots de Tanguy Viel, politiques et fulgurants, frappent fort, admirablement servis par Vincent Garanger, comédien bouleversant.

Informations pratiques

A partir de 15 ans.

Durée 1h40. .

Le Quartz 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00

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English : Tanguy Viel Emmanuel Noblet Article 353 du Code Pénal

L’événement Tanguy Viel Emmanuel Noblet Article 353 du Code Pénal Brest a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue