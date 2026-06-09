Choeurs d’adultes Chorale Rue Émile Zola Brest

Brest

Choeurs d’adultes Chorale

Rue Émile Zola Auditorium du Conservatoire Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Le chant choral permet de chanter ensemble, au sein d’effectifs variés. Les différents groupes les chœurs peuvent être organisés par tranches d’âges (enfants, jeunes et adultes) et sont soit mixtes, soit nommés à voix égales (chœurs de femmes ou chœurs d’hommes).

Retrouvez les chœurs Terpsichore et Résonance dirigés par Aï Wu et les chœurs Elégie, Mosaïques dirigés par Claire Legland.

Informations pratiques

Accès sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Tout public. .

Rue Émile Zola Auditorium du Conservatoire Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 89 99

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English :

L’événement Choeurs d’adultes Chorale Brest a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue