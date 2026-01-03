Les Cosmics Théâtre La Maison du Théâtre Brest
Les Cosmics Théâtre La Maison du Théâtre Brest mercredi 10 juin 2026.
Les Cosmics Théâtre
La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 15:00:00
fin : 2026-06-10 15:50:00
Date(s) :
2026-06-10 2026-06-12
Céleste est une petite fille dont la mère est astronaute. Céleste se pose tout un tas de questions. Le cœur d’une étoile peut-il tenir dans le creux d’une main ? Qu’est-ce qu’il se passe quand deux planètes se tapent ? Sans la loi de la gravité, est-ce que les petits pois peuvent voler ?
Un jour, sa mère part en mission spatiale, et ça dérape ! Céleste décide alors de fabriquer par elle-même un cyber système pour communiquer avec elle. Mais, entre la Terre et l’espace, des interférences s’appliquent à brouiller les signaux… Céleste réussira-t-elle à prendre des nouvelles de sa mère ? À travers cette fable sur le cosmos, l’autrice et comédienne Annabelle Sergent, déjà accueillie en 2024 avec Sauvage, invite à lever le nez des écrans et ouvre grand le champ des possibles. À hauteur de scientifiques ce sont des hypothèses. À hauteur d’enfants c’est On dirait que…
Informations pratiques
A partir de 7 ans.
Durée 50 minutes.
Proposé par la Compagnie LOBA Annabelle Sergent (Pays de la Loire). .
La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 47 33 42
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Les Cosmics Théâtre
L’événement Les Cosmics Théâtre Brest a été mis à jour le 2026-01-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue