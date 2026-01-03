Les Cosmics Théâtre La Maison du Théâtre Brest

Les Cosmics Théâtre

La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest Finistère

Début : 2026-06-10 15:00:00

fin : 2026-06-10 15:50:00

2026-06-10 2026-06-12

Céleste est une petite fille dont la mère est astronaute. Céleste se pose tout un tas de questions. Le cœur d’une étoile peut-il tenir dans le creux d’une main ? Qu’est-ce qu’il se passe quand deux planètes se tapent ? Sans la loi de la gravité, est-ce que les petits pois peuvent voler ?

Un jour, sa mère part en mission spatiale, et ça dérape ! Céleste décide alors de fabriquer par elle-même un cyber système pour communiquer avec elle. Mais, entre la Terre et l’espace, des interférences s’appliquent à brouiller les signaux… Céleste réussira-t-elle à prendre des nouvelles de sa mère ? À travers cette fable sur le cosmos, l’autrice et comédienne Annabelle Sergent, déjà accueillie en 2024 avec Sauvage, invite à lever le nez des écrans et ouvre grand le champ des possibles. À hauteur de scientifiques ce sont des hypothèses. À hauteur d’enfants c’est On dirait que…

Informations pratiques

A partir de 7 ans.

Durée 50 minutes.

Proposé par la Compagnie LOBA Annabelle Sergent (Pays de la Loire). .

