Portes ouvertes du Service Habitat Jeunes – Brest, Service Habitat Jeunes 29, Brest
Portes ouvertes du Service Habitat Jeunes – Brest, Service Habitat Jeunes 29, Brest vendredi 5 juin 2026.
Portes ouvertes du Service Habitat Jeunes – Brest Vendredi 5 juin, 12h00 Service Habitat Jeunes 29 Finistère
entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T12:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-05T12:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00
Dans le cadre de la Semaine du Logement des Jeunes, le Service Habitat Jeunes ouvre ses portes pour un temps d’accueil et d’information destiné aux jeunes, à leurs proches et aux partenaires.
Au programme :
• présentation des missions du Service Habitat Jeunes 29
• informations sur les solutions logement pour les jeunes
• aides et dispositifs mobilisables
• Quiz autour du logement
• échanges individualisés
• temps convivial (café, jus)
Service Habitat Jeunes 29 4 rue Augustin Morvan, 29200 Brest Brest 29200 Centre Ville Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « contact@shaj29.bzh »}]
Un temps d’information et d’échanges pour avancer sur son projet logement et découvrir les aides et solutions existantes. logement jeunes SHAJ29
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