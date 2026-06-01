Portes ouvertes du Service Habitat Jeunes – Brest, Service Habitat Jeunes 29, Brest

Portes ouvertes du Service Habitat Jeunes – Brest Vendredi 5 juin, 12h00 Service Habitat Jeunes 29 Finistère

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T12:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-05T12:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:30:00+02:00

Dans le cadre de la Semaine du Logement des Jeunes, le Service Habitat Jeunes ouvre ses portes pour un temps d’accueil et d’information destiné aux jeunes, à leurs proches et aux partenaires.

Au programme :

• présentation des missions du Service Habitat Jeunes 29

• informations sur les solutions logement pour les jeunes

• aides et dispositifs mobilisables

• Quiz autour du logement

• échanges individualisés

• temps convivial (café, jus)

Service Habitat Jeunes 29 4 rue Augustin Morvan, 29200 Brest Brest 29200 Centre Ville Finistère Bretagne [{« type »: « email », « value »: « contact@shaj29.bzh »}]

Un temps d’information et d’échanges pour avancer sur son projet logement et découvrir les aides et solutions existantes. logement jeunes SHAJ29