Concours national Faites de la science Faculté des Sciences et Techniques Brest

Brest

Concours national Faites de la science

Faculté des Sciences et Techniques 6 Avenue Victor le Gorgeu Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Ce concours est organisé sous l’égide de la Conférence des Directeurs des UFR Scientifiques (CDUS) et est ouvert aux élèves des collèges et lycées, publics ou privés, qui présentent un projet d’expériences scientifiques ou techniques développé dans le cadre des activités scolaires.

Tous les ans, de nombreuses universités françaises participent au concours national FAITES DE LA SCIENCE . Elles organisent d’abord une phase locale au cours de laquelle sont désignés les élèves lauréats qui iront ensuite au concours national défendre leurs couleurs.

Les élèves lauréats, tout comme ceux des autres concours locaux organisés par les universités françaises, seront accueillis le 5 juin 2026 à Brest pour une compétition finale sous l’égide de la Conférence des Doyens et Directeurs d’UFR Scientifiques (CDUS). .

Faculté des Sciences et Techniques 6 Avenue Victor le Gorgeu Brest 29200 Finistère Bretagne

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L’événement Concours national Faites de la science Brest a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue