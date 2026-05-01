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Avant-première du film Dans le sillage de Marie-Anne Brest

Avant-première du film Dans le sillage de Marie-Anne Brest jeudi 28 mai 2026.

Adresse : Les Studios

Ville : 29200 Brest

Département : Finistère

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : jeudi 28 mai 2026

Tarif :

Brest

Avant-première du film Dans le sillage de Marie-Anne

Les Studios Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28

Date(s) :
2026-05-28

Diffusion, en avant-première, du film Dans le sillage de Marie-Anne réalisé par Épopées Héroïques et portée par 350 bénévoles.

– Date Jeudi 28 mai
– Horaire 20h
– Lieu Cinéma Les Studios à Brest

La projection sera suivie d’une rencontre et d’un échange avec le réalisateur du film Benjamin Lheureux.   .

Les Studios Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 25 58 

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English :

L’événement Avant-première du film Dans le sillage de Marie-Anne Brest a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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