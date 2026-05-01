Avant-première du film Dans le sillage de Marie-Anne Brest
Avant-première du film Dans le sillage de Marie-Anne Brest jeudi 28 mai 2026.
Brest
Avant-première du film Dans le sillage de Marie-Anne
Les Studios Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
Diffusion, en avant-première, du film Dans le sillage de Marie-Anne réalisé par Épopées Héroïques et portée par 350 bénévoles.
– Date Jeudi 28 mai
– Horaire 20h
– Lieu Cinéma Les Studios à Brest
La projection sera suivie d’une rencontre et d’un échange avec le réalisateur du film Benjamin Lheureux. .
Les Studios Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 25 58
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English :
L’événement Avant-première du film Dans le sillage de Marie-Anne Brest a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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