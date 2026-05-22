Fleurir sur scène Atelier de création La Maison du Théâtre Brest

Brest

Fleurir sur scène Atelier de création

La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-05-29

4 rdv d’éclosion de talents

→ Du vendredi 29 mai au jeudi 25 juin 2026

Durant une saison, toutes les semaines, des praticiens et praticiennes amateurs, jeunes et moins jeunes, se retrouvent pour travailler ensemble texte, improvisation, techniques d’acteur, posture scénique, élocution…

De cette rigueur et de ce travail enjoués, naissent des créations de spectacles que nous accueillons avec plaisir dans nos murs.

Tous les spectacles sont gratuits.

Ven. 29 et sam. 30 mai 19h30

Le Studio René Lafite 1h15 Atelier de création | Restitution

Jessica Roumeur et Maïna Madec guident le groupe dans une mise en scène du texte de Kae Tempest, Paradis. Corps, voix et dramaturgie sonore tiendront une place importante pour nourrir cette épopée.

La réécriture du mythe de Philoctète donne un nouveau souffle à des personnages blessés dans la tourmente d’une vie contemporaine. Exit les valeurs guerrières, viriles et fatalistes à l’œuvre chez Sophocle. Dans Paradis, il n’est question que des humains et de leurs failles.

Mercredi 3 juin 2026 à 19h30

restitutions groupe jeune

Par l’option théâtre du Lycée Vauban et l’atelier ados de la Maison de quartier de Lambézellec.

Vendredi 5 juin 2026 à 14h

représentation de la parenthèse

Par l’atelier théâtre proposé aux usagers des services de psychiatrie du Centre Hospitalier Universitaire de Brest.

Mardi 23, mercredi 24 et jeudi 25 juin 2026 à 19h30

LE CONSERVATOIRE FÊTE LE THÉÂTRE !

Par les comédien·nes du département théâtre du Conservatoire de Brest métropole.

Gratuit sur réservation

(dans la limite des places disponibles) .

La Maison du Théâtre 12 Rue Claude Goasdoué Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 47 33 42

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English :

L’événement Fleurir sur scène Atelier de création Brest a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue