L’heure du conte spécial anniversaire Dialogues Librairie Dialogues Brest
L’heure du conte spécial anniversaire Dialogues Librairie Dialogues Brest samedi 23 mai 2026.
Brest
L’heure du conte spécial anniversaire Dialogues
Librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
À l’occasion de nos 50 ans, venez partager un moment de lecture autour des coups de cœur des libraires de Dialogues, piochés dans les cinq dernières décennies parmi les grands classiques à (re)découvrir. Des histoires choisies au fil du temps, lues à voix haute pour petits et grands curieux. Un rendez-vous chaleureux et intergénérationnel pour célébrer 50 ans de lectures et de partages.
Pour les 3-8 ans
Gratuit .
Librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68
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English :
L’événement L’heure du conte spécial anniversaire Dialogues Brest a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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