L’heure du conte spécial anniversaire Dialogues Librairie Dialogues Brest

Brest

L’heure du conte spécial anniversaire Dialogues

Librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de nos 50 ans, venez partager un moment de lecture autour des coups de cœur des libraires de Dialogues, piochés dans les cinq dernières décennies parmi les grands classiques à (re)découvrir. Des histoires choisies au fil du temps, lues à voix haute pour petits et grands curieux. Un rendez-vous chaleureux et intergénérationnel pour célébrer 50 ans de lectures et de partages.

Pour les 3-8 ans

Gratuit .

Librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

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English :

L’événement L’heure du conte spécial anniversaire Dialogues Brest a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue