Brest

Une matinée ensoleillée spectacle enfants

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:30:00

fin : 2026-05-23 11:00:00

Date(s) :

2026-05-23 2026-05-24

Des histoires théâtralisées, mouvementées, dansées, chantées… Des contes en corps et encore !

La compagnie A Luna Théâtre vous présente son nouveau spectacle à destination des tout-petits (de 0 à 6 ans) Une Matinée Ensoleillée.

On y retrouve Gagon, le petit raton, qui cette fois-ci part à la plage, bien décidé à apprendre à nager dans l’océan. Mais… la mer est grande, elle fait beaucoup de bruit, et Gagon a très, très peur. Il n’ose même pas y tremper un orteil ! Heureusement, maman a plus d’un tour dans son sac. Elle connaît une histoire magique… Une histoire qui pourrait bien aider Gagon à apprivoiser ses peurs et à oser plonger dans l’inconnu.

Un spectacle tout doux, spécialement conçu pour les plus jeunes, avec

• des musiques acoustiques,

• des comptines signées et chantées,

• des marionnettes attachantes,

• et un univers sensoriel mêlant théâtre d’objet et poésie du geste.

Une Matinée Ensoleillée, c’est une parenthèse de douceur, à partager en famille. Un voyage à hauteur d’enfant, pour apprivoiser la peur, découvrir la confiance, et s’émerveiller… ensemble.

Informations pratiques

Durée 30 minutes

Public enfant jusqu’à 3 ans

Réservation conseillée .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 19 98 07 10

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English : Une matinée ensoleillée spectacle enfants

L’événement Une matinée ensoleillée spectacle enfants Brest a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue