Une matinée ensoleillée spectacle enfants La Comédie du Finistère Brest
Une matinée ensoleillée spectacle enfants La Comédie du Finistère Brest samedi 23 mai 2026.
Brest
Une matinée ensoleillée spectacle enfants
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 11:00:00
Date(s) :
2026-05-23 2026-05-24
Des histoires théâtralisées, mouvementées, dansées, chantées… Des contes en corps et encore !
La compagnie A Luna Théâtre vous présente son nouveau spectacle à destination des tout-petits (de 0 à 6 ans) Une Matinée Ensoleillée.
On y retrouve Gagon, le petit raton, qui cette fois-ci part à la plage, bien décidé à apprendre à nager dans l’océan. Mais… la mer est grande, elle fait beaucoup de bruit, et Gagon a très, très peur. Il n’ose même pas y tremper un orteil ! Heureusement, maman a plus d’un tour dans son sac. Elle connaît une histoire magique… Une histoire qui pourrait bien aider Gagon à apprivoiser ses peurs et à oser plonger dans l’inconnu.
Un spectacle tout doux, spécialement conçu pour les plus jeunes, avec
• des musiques acoustiques,
• des comptines signées et chantées,
• des marionnettes attachantes,
• et un univers sensoriel mêlant théâtre d’objet et poésie du geste.
Une Matinée Ensoleillée, c’est une parenthèse de douceur, à partager en famille. Un voyage à hauteur d’enfant, pour apprivoiser la peur, découvrir la confiance, et s’émerveiller… ensemble.
Informations pratiques
Durée 30 minutes
Public enfant jusqu’à 3 ans
Réservation conseillée .
La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 19 98 07 10
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English : Une matinée ensoleillée spectacle enfants
L’événement Une matinée ensoleillée spectacle enfants Brest a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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