Rencontre avec Ian Manook Librairie Dialogues Brest

Brest

Rencontre avec Ian Manook

Librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

140 000 enfants coréens vendus dans le cadre d’un trafic d’Etat. Des milliers de minjungs , traités en parias par la dictature et raflés pour présenter au monde une Corée étincelante lors des J.O. de Séoul en 1988. Gangnam, ex-flic, ex mafieux mais aussi survivant, affronte ce scandale avec une rage intacte. Sans pitié, Manook plonge sa plume là où ça fait mal, révélant l’horreur de ces atrocités et la détermination d’un homme à faire éclater la vérité.

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Librairie Dialogues 37 Rue Louis Pasteur Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

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L’événement Rencontre avec Ian Manook Brest a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue