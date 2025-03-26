TSHEGUE – LA GAITE LYRIQUE Paris

TSHEGUE Début : 2025-11-27 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour comprendre Tshegue, il suffit de les regarder sur scène. Observer comment legroupe charrie ce feu, ces vibrations et cette transe, s’abandonne à ce ballet derythmes et propulse son public transcendé le plus loin qu’il peut, entre Kinshasa etParis.Rencontrés à Paris au milieu des années 2010, Faty Sy Savanet et Nicolas “Dakou”Dacunha dévoilent en 2017 un premier EP, mélange de rock, de blues, d’électro, defunk et de beats africains chanté en lingala, qui suscite l’intérêt d’un public aussivaste que leur mélange des genres.Tshegue ne finit pas de révéler son caractère hybride en revenant avec le projetArgent (noté 4T de Télérama) : descendante directe des sons ancestraux, brute,organique et charnelle, sa musique est néanmoins contemporaine et documentée,forte de questionnements politiques, artistiques et personnels. Elle ne révèle pas,d’emblée, tous ses secrets mais s’écoute comme on observe une foule danser : ons’y retrouve forcément.

LA GAITE LYRIQUE 3 Bis, Rue Papin 75003 Paris 75