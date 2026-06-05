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Escape game Les évadés du château Musée National de la Marine Brest

Escape game Les évadés du château Musée National de la Marine Brest mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Musée National de la Marine

Adresse : Boulevard de la Marine

Ville : 29200 Brest

Département : Finistère

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Tarif :

Brest

Escape game Les évadés du château

Musée National de la Marine Boulevard de la Marine Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10

Brest, 1811. Enfermés. Surveillés. Condamnés. Bagnards, vous avez cru vous enfuir si facilement ! Cruelle illusion… Vous voilà transférés dans les tristes geôles du château. Très peu ont réussi à en sortir, et vous ?

Informations pratiques
Durée 1h30, avec 60 minutes de jeu.
Public Adultes et familles (à partir de 10 ans)
Groupes de 3 à 6 personnes.
Réservations en ligne.   .

Musée National de la Marine Boulevard de la Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 22 12 39 

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English :

L’événement Escape game Les évadés du château Brest a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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