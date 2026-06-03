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Exposition « Navire amiral » Stéphane Lavoué Les Ateliers des Capucins BREST

Exposition « Navire amiral » Stéphane Lavoué Les Ateliers des Capucins BREST

Exposition « Navire amiral » Stéphane Lavoué Les Ateliers des Capucins BREST jeudi 11 juin 2026.

Lieu : Les Ateliers des Capucins

Adresse : Les Ateliers des Capucins

Ville : 29200 BREST

Département : Finistère

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

“Navire amiral” est un projet photographique de Stéphane Lavoué associant la Comédie-Française et la Marine nationale révélant les liens inattendus entre le théâtre et la Marine. Après une première escale à la Comédie-Française cet hiver, l’exposition « Navire amiral » se dévoilera dans une forme déployée aux Ateliers des Capucins de Brest.

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