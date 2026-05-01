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Les langages de l’amour Comédie La Comédie du Finistère Brest

Les langages de l’amour Comédie La Comédie du Finistère Brest jeudi 21 mai 2026.

Lieu : La Comédie du Finistère

Adresse : 25 Rue de Pontaniou

Ville : 29200 Brest

Département : Finistère

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Brest

Les langages de l’amour Comédie

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 21:00:00
fin : 2026-05-22 22:15:00

Date(s) :
2026-05-21 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24

Comment voulez-vous vous comprendre, si vous ne parlez pas le même amour ?

Les mots valorisants, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher voici les 5 langages que Claire et Julien vont tester pour sauver leur relation.

Présents douteux, compliments maladroits, et câlins gênants… une pièce hilarante sur les galères d’un duo qui veut bien faire, tout de travers.

Une comédie pleine de quiproquos où chacun reconnaîtra un bout de sa vie de couple !

Informations pratiques
Durée 1h15
Comédie humour
Tout public
Salle accessible aux PMR
Placement libre, par ordre d’arrivée
Accès à la salle possible avec contrôle billet 30 minutes avant le début de la représentation
L’horaire indiqué correspond à l’heure de début du spectacle. Toute personne se présentant après cet horaire, même en possession d’un billet, pourra se voir refuser l’accès à la salle.   .

La Comédie du Finistère 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 51 71 97 71 

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English : Les langages de l’amour Comédie

L’événement Les langages de l’amour Comédie Brest a été mis à jour le 2026-05-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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