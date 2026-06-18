Exposition DRAW La communauté de ceux qui n’ont rien en commun Passerelle, Centre d’Art Contemporain Brest
Exposition DRAW La communauté de ceux qui n’ont rien en commun Passerelle, Centre d’Art Contemporain Brest vendredi 3 juillet 2026.
Brest
Exposition DRAW La communauté de ceux qui n’ont rien en commun
Passerelle, Centre d’Art Contemporain 52 Rue du Château Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 12:00:00
fin : 2026-10-17 18:00:00
Date(s) :
2026-07-03
La série d’expositions DRAW a vu le jour sous la forme d’une invitation. Une invitation lancée par l’artiste, créateur, éducateur et militant Tomas Vu à ses pairs ; d’une communauté artistique d’une ville à celle d’une autre ; des inquiétudes politiques d’une nation à celles d’autres nations. C’est l’occasion de réfléchir au caractère éphémère et à l’urgence du dessin en tant que médium, ainsi qu’une chance d’appréhender le moment contemporain dans toute sa complexité.
CAC Passerelle au Cercle Naval, 52 rue du Château !
Ouvert du mardi au vendredi
de 12h à 18h et le samedi de 14h
à 18h sauf les jours fériés .
Passerelle, Centre d’Art Contemporain 52 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 43 34 95
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English :
L’événement Exposition DRAW La communauté de ceux qui n’ont rien en commun Brest a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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