Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition DRAW La communauté de ceux qui n’ont rien en commun Passerelle, Centre d’Art Contemporain Brest

Exposition DRAW La communauté de ceux qui n’ont rien en commun Passerelle, Centre d’Art Contemporain Brest vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Passerelle, Centre d'Art Contemporain

Adresse : 52 Rue du Château

Ville : 29200 Brest

Département : Finistère

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : samedi 17 octobre 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Brest

Exposition DRAW La communauté de ceux qui n’ont rien en commun

Passerelle, Centre d’Art Contemporain 52 Rue du Château Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 12:00:00
fin : 2026-10-17 18:00:00

Date(s) :
2026-07-03

La série d’expositions DRAW a vu le jour sous la forme d’une invitation. Une invitation lancée par l’artiste, créateur, éducateur et militant Tomas Vu à ses pairs ; d’une communauté artistique d’une ville à celle d’une autre ; des inquiétudes politiques d’une nation à celles d’autres nations. C’est l’occasion de réfléchir au caractère éphémère et à l’urgence du dessin en tant que médium, ainsi qu’une chance d’appréhender le moment contemporain dans toute sa complexité.

CAC Passerelle au Cercle Naval, 52 rue du Château !

Ouvert du mardi au vendredi
de 12h à 18h et le samedi de 14h
à 18h sauf les jours fériés   .

Passerelle, Centre d’Art Contemporain 52 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 43 34 95 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition DRAW La communauté de ceux qui n’ont rien en commun Brest a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

À voir aussi à Brest (Finistère)