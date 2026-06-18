Exposition DRAW La communauté de ceux qui n’ont rien en commun Passerelle, Centre d’Art Contemporain Brest vendredi 3 juillet 2026.

Brest

Exposition DRAW La communauté de ceux qui n’ont rien en commun

Passerelle, Centre d’Art Contemporain 52 Rue du Château Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 12:00:00

fin : 2026-10-17 18:00:00

Date(s) :

2026-07-03

La série d’expositions DRAW a vu le jour sous la forme d’une invitation. Une invitation lancée par l’artiste, créateur, éducateur et militant Tomas Vu à ses pairs ; d’une communauté artistique d’une ville à celle d’une autre ; des inquiétudes politiques d’une nation à celles d’autres nations. C’est l’occasion de réfléchir au caractère éphémère et à l’urgence du dessin en tant que médium, ainsi qu’une chance d’appréhender le moment contemporain dans toute sa complexité.

CAC Passerelle au Cercle Naval, 52 rue du Château !

Ouvert du mardi au vendredi

de 12h à 18h et le samedi de 14h

à 18h sauf les jours fériés .

Passerelle, Centre d’Art Contemporain 52 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 43 34 95

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English :

L’événement Exposition DRAW La communauté de ceux qui n’ont rien en commun Brest a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue