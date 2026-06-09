Astrokids Les Ateliers des Capucins Brest
Astrokids Les Ateliers des Capucins Brest mercredi 24 juin 2026.
Brest
Astrokids
Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
L’ASTROKIDS s’installe à nouveau en fanfare sur la Place des Machines aux Ateliers des Capucins pour une après-midi bouillonnante à destination des familles et du jeune public, invitant à l’imagination, à la découverte et bien sûr, à la fête.
Nos mini-festivalier·es pourront explorer une dizaine d’ateliers ludiques arts plastiques, expériences scientifiques, bidouilles électroniques…
Et pour se défouler ensuite, direction le dancefloor, animé par Les Mixes Collectifs. Une bouffée de fun et de découvertes pour lancer les grandes vacances !
Programme
Dancefloor, ateliers, animations.
Boum avec les mixes Collectifs
Informations pratiques
Pour les 5-12 ans .
Gratuit Les enfants doivent être accompagné·es d’un parent ou d’un·e adulte .
Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Astrokids Brest a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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