Arkéa Handicap International Damien Seguin Quai Commandant Malbert Brest

Brest

Arkéa Handicap International Damien Seguin

Quai Commandant Malbert Port de Commerce Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Avec la présence du skipper Damien Seguin.

Assistez au baptême de l’Orma ARKEA HANDICAP INTERNATIONAL sous son nouveau nom et ses nouvelles couleurs, sur le quai Malbert, le mardi 23 juin, de 12h à 13h.

Accès gratuit au quai. .

Quai Commandant Malbert Port de Commerce Brest 29200 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Arkéa Handicap International Damien Seguin Brest a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue