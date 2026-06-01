Arkéa Handicap International Damien Seguin Quai Commandant Malbert Brest
Arkéa Handicap International Damien Seguin Quai Commandant Malbert Brest mardi 23 juin 2026.
Brest
Arkéa Handicap International Damien Seguin
Quai Commandant Malbert Port de Commerce Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Avec la présence du skipper Damien Seguin.
Assistez au baptême de l’Orma ARKEA HANDICAP INTERNATIONAL sous son nouveau nom et ses nouvelles couleurs, sur le quai Malbert, le mardi 23 juin, de 12h à 13h.
Accès gratuit au quai. .
Quai Commandant Malbert Port de Commerce Brest 29200 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Arkéa Handicap International Damien Seguin Brest a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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