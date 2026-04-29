LES BRASSEURS DE SCIENCE Mini conférence Café de la Maison Blanche Brest

Brest

LES BRASSEURS DE SCIENCE Mini conférence

Café de la Maison Blanche 2840 Route de Sainte-Anne-du-Portzic Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 18:00:00

fin : 2026-06-17 19:45:00

Date(s) :

2026-06-17

La Rade de Brest, terrain de recherches et de suivis multiples, laboratoire à ciel ouvert. Présentation de la plateforme INDIGEO et de ses résultats de suivis-recherches.

Par Anna Capietto, chargée de mission biodiversité et programme LIFE Marha, Parc naturel régional d’Armorique ; Isabel Tardieu, ingénieure d’étude, laboratoire LETG Brest, IUEM UBO ; Cyril Tissot, directeur unité LETG-Brest, spécialiste des interfaces homme-nature en milieu littoral

Organisée par la ville de Brest et le café de la Maison Blanche Bistrot de la Rade

Informations pratiques

Durée 1h45 .

Café de la Maison Blanche 2840 Route de Sainte-Anne-du-Portzic Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80

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English : LES BRASSEURS DE SCIENCE Mini conférence

L’événement LES BRASSEURS DE SCIENCE Mini conférence Brest a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue