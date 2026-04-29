LES BRASSEURS DE SCIENCE Mini conférence Café de la Maison Blanche Brest
LES BRASSEURS DE SCIENCE Mini conférence Café de la Maison Blanche Brest mercredi 17 juin 2026.
Brest
LES BRASSEURS DE SCIENCE Mini conférence
Café de la Maison Blanche 2840 Route de Sainte-Anne-du-Portzic Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 18:00:00
fin : 2026-06-17 19:45:00
Date(s) :
2026-06-17
La Rade de Brest, terrain de recherches et de suivis multiples, laboratoire à ciel ouvert. Présentation de la plateforme INDIGEO et de ses résultats de suivis-recherches.
Par Anna Capietto, chargée de mission biodiversité et programme LIFE Marha, Parc naturel régional d’Armorique ; Isabel Tardieu, ingénieure d’étude, laboratoire LETG Brest, IUEM UBO ; Cyril Tissot, directeur unité LETG-Brest, spécialiste des interfaces homme-nature en milieu littoral
Organisée par la ville de Brest et le café de la Maison Blanche Bistrot de la Rade
Informations pratiques
Durée 1h45 .
Café de la Maison Blanche 2840 Route de Sainte-Anne-du-Portzic Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80
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English : LES BRASSEURS DE SCIENCE Mini conférence
L’événement LES BRASSEURS DE SCIENCE Mini conférence Brest a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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