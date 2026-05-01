La RIDOT Course Les Ateliers des Capucins Brest

Brest

La RIDOT Course

Les Ateliers des Capucins 25 rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 08:45:00

fin : 2026-05-21 15:00:00

Date(s) :

2026-05-21

La Run Iroise Don d’Organes et de Tissus est une course non chronométrée dédiée à la sensibilisation au don d’organes et de tissus dans la région brestoise. Première course de ce type dans le Finistère, elle invite chacun à se mobiliser autour d’une cause essentielle de santé publique.

Créée en 2024 par Laora Saint-Amand pour l’association ADOT29, la RIDOT revient pour une deuxième édition le dimanche 21 juin 2026. Au-delà de la dimension sportive, cette course se veut avant tout un moment de partage, de solidarité et d’information, ouvert à toutes et tous.

Accessible au plus grand nombre, l’événement propose plusieurs formats de participation, en course ou en marche, sans chronométrage, afin de privilégier la convivialité et la mobilisation collective. En participant ou en venant encourager les coureurs, le public contribue à faire connaître l’importance du don d’organes et de tissus, un geste qui peut sauver des vies.

Informations pratiques

Pour participer, inscrivez-vous en ligne sur Klikego ou A Nous La Vie.

Les inscriptions sont ouverte du samedi 7 mars au 14 juin , selon la disponibilité des dossards. .

Les Ateliers des Capucins 25 rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne

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English : La RIDOT Course

L’événement La RIDOT Course Brest a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue