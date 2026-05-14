Gourmet Sunset Les Ateliers des Capucins Brest
Gourmet Sunset Les Ateliers des Capucins Brest mardi 16 juin 2026.
Brest
Gourmet Sunset
Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16 19:30:00
fin : 2026-06-16
Date(s) :
2026-06-16 2026-06-23
Dans un cadre unique face à la rade de Brest, venez profiter des derniers rayons de soleil, une tapas à la main.
Une soirée gourmande et conviviale en plein air, pour tous les explorateurs de saveurs et autres épicuriens !
Trois chefs et artisans se relaieront pour proposer des tapas de saison à déguster au fil des conversations et du coucher de soleil. Vins soigneusement choisis, bières locales, cocktails rafraîchissants et mocktails herbacés composeront la carte du bar, en accord avec l’esprit de la soirée. Un groupe de musique live animera cette parenthèse estivale en plein air.
Informations pratiques
Sur réservation en ligne.
Le tarif ne comprend pas les boissons .
Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne
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English : Gourmet Sunset
L’événement Gourmet Sunset Brest a été mis à jour le 2026-05-14 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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