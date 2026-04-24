Sortie Grande Marée Science comes to town Brest
Sortie Grande Marée Science comes to town Brest mercredi 17 juin 2026.
Brest
Sortie Grande Marée Science comes to town
Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 13:30:00
fin : 2026-06-17 14:15:00
Date(s) :
2026-06-17
Bretagne Vivante vous propose une sortie accompagnée lors de cette grande-marée ! Découvertes et rencontres au programme… n’oubliez pas vos bottes.
Informations pratiques:
Durée 1h45
Tous public
Rendez-vous au parking de Ste Anne du Porzic
Sur réservation au 02 98 00 80 80 (20 places) .
Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80
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English : Sortie Grande Marée Science comes to town
L’événement Sortie Grande Marée Science comes to town Brest a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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