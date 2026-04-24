Brest

Sortie Grande Marée Science comes to town

Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 13:30:00

fin : 2026-06-17 14:15:00

Date(s) :

2026-06-17

Bretagne Vivante vous propose une sortie accompagnée lors de cette grande-marée ! Découvertes et rencontres au programme… n’oubliez pas vos bottes.

Informations pratiques:

Durée 1h45

Tous public

Rendez-vous au parking de Ste Anne du Porzic

Sur réservation au 02 98 00 80 80 (20 places) .

Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 80 80

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English : Sortie Grande Marée Science comes to town

L’événement Sortie Grande Marée Science comes to town Brest a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue