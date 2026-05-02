Jeudi du Port Brest

Brest

Jeudi du Port

Port de Commerce Brest Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Les Jeudis du Port sont de retour ! Pour ce premier jeudi, des entresorts pour un voyage festif imaginaire attendent le jeune public au Parc à Chaînes. De la chanson rock pop avec Bertrand Belin puis le duo Terrenoire, artistes à la plume subtile et aux mélodies entrainantes. Danse, spectacle circassien ou musical au programme des Arts de la rue.

Les concerts Scènes des Docks et Grand Large:

19h00-19h45 Mouk Scène des Docks

Puisant dans les pulsations du rock, les échos de la folk et les racines du trad breton, Mouk façonne un territoire vibrant, entre blessures intimes et élans collectifs.

www.instagram.com/mouk.legroupe

20h30-22h00 Bertrand Belin Scène Grand Large

Bertrand Belin, interprète-auteur-comédien, manipule toujours une matière malléable, une pop volontairement égarée entre rock et chanson, moirée de jazz et de blues

www.bertrandbelin.com

21h30-22h30 Copycat Scène des Docks

Avec leur premier EP morning routine , Apolline et Zoénous embarquent dans les galères de leur vingtaine et livrent une bombe d’énergie en mode pop énervée.

www.instagram.com/copycat.off

22h30-00h00 Terrenoire Scène Grand Large

La musique de Terrenoire est faite de textures électroniques et organiques, de paroles à la fois directes et subtiles, et de mélodies qui hantent longtemps.

www.instagram.com/_terrenoire_

22h50-23h50 Ventolune Scène des Docks

Ventolune est un groupe àmi-chemin entre pop/new-wave et musique électronique. Le duo témoigne d’une génération de l’image, anxieuse et perturbée, en quête de sens.

www.instagram.com/ventolune

Les spectacles des arts de la rue Parc à Chaînes:

18h32-19h07 La Fauvette

Comme toi tu me voix

Dans cette performance féminine, cerceau aérien et chant dialoguent avec fluidité, explorant l’échange et le partage, pour célébrer la sororité et la bienveillance.

www.cielafauvette.com

19h12-20h27 Sébastien Barrier

Nous camperons ici

À partir de 12 ans

Dans son camion-instrument à voile, Sébastien Barrier renoue avec ses souvenirs et nous raconte en récit et en musique les aventures qui lui sont arrivées au cours de sa conquête de l’Ouest à lui.

www.lebureaudesparoles.fr/spectacles/nous-campe­rons-ici

20h32-21h27 Imperial Kikiristan

JümeläG

Six voyageurs du Kikiristan débarquent à Brest, bousculent nos coutumes avec humour et en musique, et nous invitent à rire ensemble denos traditions, dans un esprit festif et généreux.

www.kikiristan.com

22h02-22h47 C’hoari

Da Gouskate ! ou quand la danse rencontre le skate pour mettre en lumière une jeunesse bretonne libre et solidaire.

www.choari.com

Les animations jeune public Parc à Chaînes

18h00-21h30

Collectif La Voûte Nomade

Le tour du monde en ballon

Public de 2 à 13 ans. 2 sets de 1h30

Qu’embarquent les rêveurs au milieu des nuages dans ce manège-montgolfière ! Une installation-ballade à contempler ou expérimenter un tour du monde sur des improvisations musicales et dansées, de la Colombie à la Sicile, de la Grèce au Brésil.

On met les voiles !

Tout public à partir de 7 ans si accompagné d’un adulte.

Propulsé par ses voiles, cet astronef fait souffler le vent des grandes évasions en invitant le à embarquer dans à un voyage festif et imagiaire, qui le conduira vers de nouvelles sensations.

www.lavoutenomade.fr

18h00-22h00

Atelier Boutefeu

Récréation graphique, c’est un ensemble de propositions ludiques à la découverte du graphisme, comme une cour de récré colorée pour petits et grands.

www.instagram.com/boutefeu.print

Ener’gence

Le Camion Climat Déclic

Une proposition Brest Métropole. Se sensibiliser en découvrant le CycloWatt générateur d’énergie, l’outil Balance ton CO2 et la pêche à la ligne des écogestes.

www.energence.bzh

Les P’tits débrouillards

PrévenSon trop fort le son ?

Une exploration ludique et interactive du monde sonore. À travers expériences, jeux et défis, le public découvre comment le son se propage, … et comment il peut impacter notre corps sans qu’on s’en rende compte.

www.lespetitsdebrouillardsgran­douest.org

Dézépions

Parc de jeux

Dézépions est l’association de référence pour les jeux, à Brest. Chaque semaine, Dézépions proposera un pan de la culture ludique pour tous les publics.

www.dezepions.infini.fr

Les Amuse-Gueules

Maquillage

Du maquillage par des pros du pinceau du tigre au papillon en passant par vos héros préférés !

www.amusegueules.com .

Port de Commerce Brest Brest 29200 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Jeudi du Port Brest a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue