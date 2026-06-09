Brest

Concert La Mala pata

place Wilson Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Concert de la compagnie Aménote La Mala Pata ( la poisse en espagnol) est un duo de musiciennes brestoises qui explore les musiques traditionnelles vénézuéliennes et colombiennes en faisant un petit détour par le Mexique. Des compositions se glissent parfois au milieu des pépites latines. Le cuatro, petite guitare vénézuélienne et les maracas jouent des rythmes inspirés du galop du cheval. Le bombo, un tambour traditionnel, prend son rôle de soutien très au sérieux, tandis que la flûte traversière se livre à des mélodies endiablées sur le rythme des valses traditionnelles. .

place Wilson Brest 29200 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Concert La Mala pata Brest a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue