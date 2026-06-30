La Petite Sorcière Cie Handmaids MJC Harteloire Brest
La Petite Sorcière Cie Handmaids MJC Harteloire Brest vendredi 17 juillet 2026.
Brest
La Petite Sorcière Cie Handmaids
MJC Harteloire 39 Avenue Georges Clémenceau Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 10:15:00
fin : 2026-07-17 10:55:00
Date(s) :
2026-07-17
La petite sorcière a des ennuis ! Car avec ses 127 ans, elle est encore trop jeune pour participer au bal de la nuit des sorcières. Et bien que son fidèle corbeau essaie de la retenir, elle chevauche en cachette son balai en direction de la fête.
Aussitôt elle se fait prendre par sa tutrice et est punie par le comité des sorcières. Elle n’a le droit d’y participer l’année prochaine que si, jusque-là, elle a appris à être une bonne sorcière. Alors maintenant, il faut s’entraîner ! Et le plus important ne plus faire de bêtises mais seulement du bien ! Une grande tâche passionnante pour la petite sorcière. Va-t-elle réussir cette épreuve difficile ?
Informations pratiques
Spectacle programmé dans le cadre du festival Remue-Ménage
Spectacle familial à partir de 4 ans, Durée 50 minutes 4€ / personne.
Réservation indispensable 02 98 46 07 46 et et contact@mjc-harteloire.fr
Plus d’infos sur www.mjc-harteloire.fr .
MJC Harteloire 39 Avenue Georges Clémenceau Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 07 46
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English :
L’événement La Petite Sorcière Cie Handmaids Brest a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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