Visite théatralisée Deux empereurs sur un canot Musée National de la marine Brest
Visite théatralisée Deux empereurs sur un canot Musée National de la marine Brest mercredi 29 juillet 2026.
Brest
Visite théatralisée Deux empereurs sur un canot
Musée National de la marine Boulevard de la Marine Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:30:00
fin : 2026-07-29 20:30:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12
Deux comédiennes mènent la barque ! Cette visite théâtralisée déambulatoire vous mène du musée national de la Marine au château, jusqu’au Canot de l’Empereur installé aux Ateliers des Capucins en passant par le pont de Recouvrance et le square Pierre Péron.
Informations pratiques
Durée 2h
A partir de 10 ans.
Sur réservation auprès du Musée National de la Marine, par mail ou téléphone.
Ouverture des inscriptions le 2 Avril 2024. .
Musée National de la marine Boulevard de la Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 22 12 39
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English :
L’événement Visite théatralisée Deux empereurs sur un canot Brest a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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