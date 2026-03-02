Les Marines à Brest Quai Eric Tabarly Brest

Les Marines à Brest

Quai Eric Tabarly Port de Commerce Brest Finistère

Début : 2026-07-23 11:00:00

fin : 2026-07-30 11:45:00

Passionné par la mer et le patrimoine maritime ? Alors, cette visite pédestre est faite pour vous ! Partez à la découverte de Brest côté mer et explorez son histoire maritime unique, ses installations portuaires et les lieux qui ont façonné la ville tout au long des siècles.

Avec votre guide, vous embarquerez pour un voyage fascinant à travers l’histoire maritime de Brest, ses marines et ses quais, et découvrirez des sites souvent méconnus, mais ô combien essentiels à l’identité de cette ville portuaire.

Informations pratiques

Durée 45 minutes.

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Brest en vue, en ligne, au guichet ou par téléphone.

L’Office de Tourisme Brest en vue se réserve le droit d’annuler la visite si le nombre minimum de participants (5 personnes) n’est pas atteint ou en cas de mauvaises conditions météorologiques. .

Quai Eric Tabarly Port de Commerce Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 24 96

