Visite théâtralisée Deux empereurs pour un canot Musée de la Marine Brest
Visite théâtralisée Deux empereurs pour un canot Musée de la Marine Brest mercredi 29 juillet 2026.
Brest
Visite théâtralisée Deux empereurs pour un canot
Musée de la Marine Boulevard de la Marine Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Deux comédiennes mènent la barque ! Cette visite théâtralisée déambulatoire vous mène du Musée National de la Marine, au château, jusqu’au Canot de l’Empereur installé aux Ateliers des Capucins en passant par le pont de Recouvrance et le square Pierre Péron.
Informations pratiques
Durée 2h.
A partir de 10 ans.
Réservation en ligne sur le site du Musée National de la Marine.
Le musée se réserve le droit d’annuler la visite en cas de météo défavorable. .
Musée de la Marine Boulevard de la Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 22 12 39
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English :
L’événement Visite théâtralisée Deux empereurs pour un canot Brest a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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