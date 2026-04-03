Saint-Martin, un village au cœur de Brest Place Maurice Gillet Brest

Brest

Saint-Martin, un village au cœur de Brest

Place Maurice Gillet Parvis de l’Église Saint-Martin Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 15:00:00

fin : 2026-08-07 16:30:00

Date(s) :

2026-07-26 2026-08-07

Saint-Martin est un ancien faubourg de Brest, qui s’est développé dans la deuxième moitié du 19è siècle suite à l’annexion d’une partie du territoire de la commune de Lambézellec. Le quartier conserve une ambiance de village au cœur de Brest. La balade vous entraine parmi les édifices structurants du quartier de l’église aux halles, en offrant un passage exceptionnel dans l’ancien lavoir rue Conseil.

Informations pratiques

Durée 1h30.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Brest en vue, au guichet, par téléphone ou en ligne.

L’Office de Tourisme Brest en vue se réserve le droit d’annuler la visite si le nombre minimum de participants (5) n’est pas atteint, ou en cas de météo défavorable. .

Place Maurice Gillet Parvis de l’Église Saint-Martin Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 24 96

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English : Saint-Martin, un village au cœur de Brest

L’événement Saint-Martin, un village au cœur de Brest Brest a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue