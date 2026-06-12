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Hoalen Brest Douarnenez Classic Finistère Rue Eugène Bérest Brest

Hoalen Brest Douarnenez Classic Finistère Rue Eugène Bérest Brest lundi 20 juillet 2026.

Lieu : Rue Eugène Bérest

Adresse : Port de Plaisance du Moulin Blanc

Ville : 29200 Brest

Département : Finistère

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Tarif :

Brest

Hoalen Brest Douarnenez Classic Finistère

Rue Eugène Bérest Port de Plaisance du Moulin Blanc Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-20

Les plus beaux voiliers classiques reviennent courir dans les eaux pour lesquelles ils ont été conçus.
La Hoalen Brest Douarnenez Classic Finistère se déroulera entre Brest et Douarnenez du 20 au 25 juillet 2026.

Avec des régates en rade de Brest, en baie de Douarnenez, avec un passage par la mer d’Iroise et les Tas de Pois, la course offrira un spectacle incroyable aux marins et aux estivants.

Programme 2026
Lundi 20 juillet
Confirmation d’inscriptions à Brest
Pot d’accueil à Brest

Mardi 21 juillet
Régates en rade de Brest
Soirée libre

Mercredi 22 juillet
Régates en rade de Brest
Remise des prix

Jeudi 23 juillet:
Parcours côtier entre Brest et Douarnenez
Arrivée au port du Rosmeur, au coeur des Fêtes Maritime
Pot d’accueil à Douarnenez

Vendredi 24 juillet
Régates en baie de Douarnenez, départ devant le port du Rosmeur
Soirée libre
Diner des propriétaires

Samedi 25 juillet
Régates en baie de Douarnenez
Remise des Prix   .

Rue Eugène Bérest Port de Plaisance du Moulin Blanc Brest 29200 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Hoalen Brest Douarnenez Classic Finistère Brest a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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