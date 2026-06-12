Hoalen Brest Douarnenez Classic Finistère Rue Eugène Bérest Brest

Brest

Hoalen Brest Douarnenez Classic Finistère

Rue Eugène Bérest Port de Plaisance du Moulin Blanc Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-20

Les plus beaux voiliers classiques reviennent courir dans les eaux pour lesquelles ils ont été conçus.

La Hoalen Brest Douarnenez Classic Finistère se déroulera entre Brest et Douarnenez du 20 au 25 juillet 2026.

Avec des régates en rade de Brest, en baie de Douarnenez, avec un passage par la mer d’Iroise et les Tas de Pois, la course offrira un spectacle incroyable aux marins et aux estivants.

Programme 2026

Lundi 20 juillet

Confirmation d’inscriptions à Brest

Pot d’accueil à Brest

Mardi 21 juillet

Régates en rade de Brest

Soirée libre

Mercredi 22 juillet

Régates en rade de Brest

Remise des prix

Jeudi 23 juillet:

Parcours côtier entre Brest et Douarnenez

Arrivée au port du Rosmeur, au coeur des Fêtes Maritime

Pot d’accueil à Douarnenez

Vendredi 24 juillet

Régates en baie de Douarnenez, départ devant le port du Rosmeur

Soirée libre

Diner des propriétaires

Samedi 25 juillet

Régates en baie de Douarnenez

Remise des Prix .

Rue Eugène Bérest Port de Plaisance du Moulin Blanc Brest 29200 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Hoalen Brest Douarnenez Classic Finistère Brest a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue