Hoalen Brest Douarnenez Classic Finistère Rue Eugène Bérest Brest
Hoalen Brest Douarnenez Classic Finistère Rue Eugène Bérest Brest lundi 20 juillet 2026.
Brest
Hoalen Brest Douarnenez Classic Finistère
Rue Eugène Bérest Port de Plaisance du Moulin Blanc Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-20
Les plus beaux voiliers classiques reviennent courir dans les eaux pour lesquelles ils ont été conçus.
La Hoalen Brest Douarnenez Classic Finistère se déroulera entre Brest et Douarnenez du 20 au 25 juillet 2026.
Avec des régates en rade de Brest, en baie de Douarnenez, avec un passage par la mer d’Iroise et les Tas de Pois, la course offrira un spectacle incroyable aux marins et aux estivants.
Programme 2026
Lundi 20 juillet
Confirmation d’inscriptions à Brest
Pot d’accueil à Brest
Mardi 21 juillet
Régates en rade de Brest
Soirée libre
Mercredi 22 juillet
Régates en rade de Brest
Remise des prix
Jeudi 23 juillet:
Parcours côtier entre Brest et Douarnenez
Arrivée au port du Rosmeur, au coeur des Fêtes Maritime
Pot d’accueil à Douarnenez
Vendredi 24 juillet
Régates en baie de Douarnenez, départ devant le port du Rosmeur
Soirée libre
Diner des propriétaires
Samedi 25 juillet
Régates en baie de Douarnenez
Remise des Prix .
Rue Eugène Bérest Port de Plaisance du Moulin Blanc Brest 29200 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Hoalen Brest Douarnenez Classic Finistère Brest a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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