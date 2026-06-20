Fenêtres ouvertes #7 Kerbernard Brest
vendredi 17 juillet 2026 · Brest
Informations pratiques
Brest
Fenêtres ouvertes #7 Kerbernard
Quartier de Kerbernard Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17 21:00:00
Date(s) :
2026-07-17
Un concert, une performance théâtrale, un crieur public, des personnages, une danse étrange… Chaque vendredi soir de l’été, un quartier de Brest devient le théâtre d’un rituel artistique et convivial.
Scène ouverte Présentation artistique ou citoyenne, pas de danse, tour de chant, prise de parole…, la scène est à vous ! Sur inscription au Centre Social de Pen Ar Creac’h.
Thousand Degrees Concert déjanté où l’on décèle les infl uences d’un thermostat huit de gazinière rouillée, avec un soupçon de potage brûlant à l’ail en plein hiver et d’un réacteur à fusion nucléaire situé à l’arrière d’un camping-car galactique.
Tout public et gratuit .
Quartier de Kerbernard Brest 29200 Finistère Bretagne +33 6 65 71 61 09
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English :
L’événement Fenêtres ouvertes #7 Kerbernard Brest a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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