Visite estivale Les clés du château Musée de la marine Château de Brest Brest
Visite estivale Les clés du château Musée de la marine Château de Brest Brest mercredi 15 juillet 2026.
Brest
Visite estivale Les clés du château
Musée de la marine Château de Brest Boulevard de la marine Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Visite guidée accompagnés par une médiatrice culturelle, découvrez l’histoire du château de Brest, de l’Antiquité à nos jours en passant par les tours, courtines et trois salles souterraines, non accessibles dans le parcours permanent.
Du mercredi 15 juillet au vendredi 21 août Lundi, mardi, jeudi, vendredi 10h15 14h15 15h30
Mercredi 10h15 14h15
À partir de 8 ans Durée 1h
Attention, l’accès aux casemates peut se révéler difficile
Tarif 18 €, 16 €, 10 €, 6 € pour les moins de 18 ans
Réservation sur www.musee-marine.fr .
Musée de la marine Château de Brest Boulevard de la marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 37 75 51
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English :
L’événement Visite estivale Les clés du château Brest a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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