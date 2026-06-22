Le Labo des petits curieux Concert’eau Océanique . 70.8 Un musée pour l’océan Brest lundi 13 juillet 2026.

Brest

Le Labo des petits curieux Concert’eau Océanique .

70.8 Un musée pour l’océan 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 13:30:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-07-13

Quel son fait l’huître ? Quels bruits produit une hydrolienne ? Accompagnés d’une médiatrice scientifique, apprenez en davantage sur les sons sous-marins leurs origines, leurs intérêts mais aussi les nuisances produites par l’Homme et leurs conséquences sur le milieu marin.

Informations pratiques

Durée 20 minutes

A partir de 6 ans

Inclus avec votre billet d’entrée. .

70.8 Un musée pour l’océan 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Le Labo des petits curieux Concert’eau Océanique . Brest a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue