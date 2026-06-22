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Le Labo des petits curieux Concert’eau Océanique . 70.8 Un musée pour l’océan Brest

Le Labo des petits curieux Concert’eau Océanique . 70.8 Un musée pour l’océan Brest lundi 13 juillet 2026.

Lieu
70.8 Un musée pour l'océan
Adresse
25 Rue de Pontaniou
Ville
29200 Brest
Département
Finistère
Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
13:30:00
Tarif

Brest

Le Labo des petits curieux Concert’eau Océanique .

70.8 Un musée pour l’océan 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 13:30:00
fin : 2026-08-23

Date(s) :
2026-07-13

Quel son fait l’huître ? Quels bruits produit une hydrolienne ? Accompagnés d’une médiatrice scientifique, apprenez en davantage sur les sons sous-marins leurs origines, leurs intérêts mais aussi les nuisances produites par l’Homme et leurs conséquences sur le milieu marin.

Informations pratiques
Durée 20 minutes
A partir de 6 ans
Inclus avec votre billet d’entrée.   .

70.8 Un musée pour l’océan 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Le Labo des petits curieux Concert’eau Océanique . Brest a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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