Le Labo des petits curieux Concert’eau Océanique . 70.8 Un musée pour l’océan Brest
Le Labo des petits curieux Concert’eau Océanique . 70.8 Un musée pour l’océan Brest lundi 13 juillet 2026.
Brest
Le Labo des petits curieux Concert’eau Océanique .
70.8 Un musée pour l’océan 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 13:30:00
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-07-13
Quel son fait l’huître ? Quels bruits produit une hydrolienne ? Accompagnés d’une médiatrice scientifique, apprenez en davantage sur les sons sous-marins leurs origines, leurs intérêts mais aussi les nuisances produites par l’Homme et leurs conséquences sur le milieu marin.
Informations pratiques
Durée 20 minutes
A partir de 6 ans
Inclus avec votre billet d’entrée. .
70.8 Un musée pour l’océan 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Le Labo des petits curieux Concert’eau Océanique . Brest a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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