Brest, Ville fortifiée Jardin du Château Brest

Brest

Brest, Ville fortifiée

Jardin du Château Boulevard de la Marine Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 15:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Du majestueux château de Brest aux remparts dominant la Rade, plongez dans les choix stratégiques qui ont protégé la cité au fil des siècles. La visite vous fera découvrir la manière dont l’histoire militaire a façonné l’identité, le paysage urbain et l’architecture d’une ville résolument tournée vers la mer.

Informations pratiques

Durée 2h.

Inscription obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Brest en vue, au guichet, par téléphone ou en ligne.

L’Office de Tourisme et des Congrès de Brest métropole se réserve le droit d’annuler la visite si le nombre minimum de participants (5) n’est pas atteint, ou en cas de météo défavorable. .

Jardin du Château Boulevard de la Marine Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 24 96

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English : Brest, Ville fortifiée

L’événement Brest, Ville fortifiée Brest a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue