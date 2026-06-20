Break the bay La fierté des nôtres Brest
Break the bay La fierté des nôtres Brest samedi 11 juillet 2026.
Brest
Break the bay La fierté des nôtres
Belvédère Cesaria Evora Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 16:00:00
fin : 2026-07-11 22:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Break The Bay est un festival inclusif, mobile et fédérateur qui met la danse et la culture Hip-Hop au cœur de la ville et de la mer.
Il fait le pont entre l’enseignement artistique, l’héritage culturel, l’événementiel et la création artistique. Itinérant dans Brest, le festival propose une programmation variée où chacun peut trouver son moment Hip-Hop, touchant un public large.
Programme
Battle de breakdance enfants et adultes
Exposition Hip-Hop
Performances dansées
Ciné débat
Funky Touch
activités physiques et sportives.
Informations pratiques
Belvédère Cesária Evora
Les Ateliers des Capucins
De 16h à 22h .
Belvédère Cesaria Evora Brest 29200 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Break the bay La fierté des nôtres Brest a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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