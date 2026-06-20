Break the bay La fierté des nôtres Brest samedi 11 juillet 2026.

Brest

Break the bay La fierté des nôtres

Belvédère Cesaria Evora Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 16:00:00

fin : 2026-07-11 22:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Break The Bay est un festival inclusif, mobile et fédérateur qui met la danse et la culture Hip-Hop au cœur de la ville et de la mer.

Il fait le pont entre l’enseignement artistique, l’héritage culturel, l’événementiel et la création artistique. Itinérant dans Brest, le festival propose une programmation variée où chacun peut trouver son moment Hip-Hop, touchant un public large.

Programme

Battle de breakdance enfants et adultes

Exposition Hip-Hop

Performances dansées

Ciné débat

Funky Touch

activités physiques et sportives.

Informations pratiques

Belvédère Cesária Evora

Les Ateliers des Capucins

De 16h à 22h .

Belvédère Cesaria Evora Brest 29200 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Break the bay La fierté des nôtres Brest a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue