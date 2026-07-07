Scène d’Efeuillage Burlesque Brest
samedi 11 juillet 2026 · Brest
Informations pratiques
Brest
Scène d’Efeuillage Burlesque
155 Rue Jean Jaurès Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11 23:00:00
Date(s) :
2026-07-11
Nous plongeons dans l’été avec une Scène d’Efeuillage Burlesque avec une dizaine d’artistes passionné.es.
Cette soirée est animée par Miss Game Ovaires, membre hyperactive de l’association et amoureuse de la scène (impro, burlesque, drag, MC, etc).
Au programme, vous faire passer une soirée mouvementée, pailletée, sensuelle et drôle dans ce nouveau lieu incontournable et bienveillant brestois !
Tarifs 10€ avec option Planche de tartinables
Ouvertures des portes 18H
Show 20H / ~23H .
155 Rue Jean Jaurès Brest 29200 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Scène d’Efeuillage Burlesque Brest a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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