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AGENDA · Brest

Scène d’Efeuillage Burlesque Brest

samedi 11 juillet 2026 · Brest

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
155 Rue Jean Jaurès
Ville
29200 Brest
Département
Finistère
Tarif

Brest

Scène d’Efeuillage Burlesque

155 Rue Jean Jaurès Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 20:00:00
fin : 2026-07-11 23:00:00

Date(s) :
2026-07-11

Nous plongeons dans l’été avec une Scène d’Efeuillage Burlesque avec une dizaine d’artistes passionné.es.

Cette soirée est animée par Miss Game Ovaires, membre hyperactive de l’association et amoureuse de la scène (impro, burlesque, drag, MC, etc).

Au programme, vous faire passer une soirée mouvementée, pailletée, sensuelle et drôle dans ce nouveau lieu incontournable et bienveillant brestois !

Tarifs 10€ avec option Planche de tartinables

Ouvertures des portes 18H

Show 20H / ~23H   .

155 Rue Jean Jaurès Brest 29200 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Scène d’Efeuillage Burlesque Brest a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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