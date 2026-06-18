Brest

Festival Lyrik à ClimbUp

27 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 20:00:00

fin : 2026-07-11 21:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Berlioz & Rap

Embarquons pour un audacieux grand écart entre le romantisme de Berlioz et la voix d’une rappeuse brestoise. Le rap devient ici un espace de parole directe, ancré dans l’affirmation de soi, la mémoire et la résistance. Il ne “commente” pas Berlioz il lui répond. Il déplace la voix féminine du statut d’objet poétique vers celui de sujet parlant, autonome et contemporain. Une soirée lyrique, poétique et décapante !

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Franz Schubert (1797-1828) Sonate Arpeggione version alto et piano

Hector Berlioz (1803-1869) Cycle des Nuits d’été version voix et piano

Laetitia Dagorn Création rap pour voix et alto

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Mezzo-soprano et alto Christine Laizé

Piano Frédérique Lory

Rap Laëtitia Dagorn

(Locamusic Records),

Boostcamp “Women want to be heard”​​​ .

27 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Festival Lyrik à ClimbUp Brest a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue