Le petit chaperon-loup Spectacle de marionnettes Square Professeur Chrétien Brest

Informations pratiques

Brest

Le petit chaperon-loup Spectacle de marionnettes

Square Professeur Chrétien Rue du Professeur Chrétien Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Le loup en a marre d’être toujours le méchant ! Le petit chaperon rouge ne supporte plus d’être la petite fille fragile à sauver. Elle veut finalement montrer son vrai visage et le loup végétarien ne veut plus manger la grand-mère.

Ils entament alors une analyse psychologique pour faire une expérience extraordinaire et voir les choses sous un jour nouveau…

Informations pratiques

Quartier de L’Europe

Square Professeur Chrétien

10h ; 11h30 ; 14h30 et 16h

Durée 15 minutes

Tout public, à partir de 4 ans .

Square Professeur Chrétien Rue du Professeur Chrétien Brest 29200 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Le petit chaperon-loup Spectacle de marionnettes Brest a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue