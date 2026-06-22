Le petit chaperon-loup Spectacle de marionnettes Square Professeur Chrétien Brest
mercredi 15 juillet 2026 · Square Professeur Chrétien · Brest
Informations pratiques
Brest
Le petit chaperon-loup Spectacle de marionnettes
Square Professeur Chrétien Rue du Professeur Chrétien Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Le loup en a marre d’être toujours le méchant ! Le petit chaperon rouge ne supporte plus d’être la petite fille fragile à sauver. Elle veut finalement montrer son vrai visage et le loup végétarien ne veut plus manger la grand-mère.
Ils entament alors une analyse psychologique pour faire une expérience extraordinaire et voir les choses sous un jour nouveau…
Informations pratiques
Quartier de L’Europe
Square Professeur Chrétien
10h ; 11h30 ; 14h30 et 16h
Durée 15 minutes
Tout public, à partir de 4 ans .
Square Professeur Chrétien Rue du Professeur Chrétien Brest 29200 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Le petit chaperon-loup Spectacle de marionnettes Brest a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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