Gotlib, l’humour indélébile Exposition Médiathèque François Mitterrand Brest

Brest

Gotlib, l’humour indélébile Exposition

Médiathèque François Mitterrand 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-07-11

Un monument de la BD débarque aux Ateliers ! Figure incontournable de la bande dessinée française, Gotlib a marqué plusieurs générations avec son humour absurde, irrévérencieux et terriblement moderne. De Pilote à Fluide Glacial, il a bousculé les codes du neuvième art avec une liberté de ton devenue culte.

Imaginée par Julien Solé et Arnaud Le Gouëfflec, cette exposition retrace le parcours foisonnant de l’auteur à travers des planches originales, archives, objets d’époque et clins d’œil à son univers déjanté. On y retrouve toute la finesse de son trait, son sens du détail et cette manière unique de mêler satire, poésie et non-sens.

Une plongée joyeuse dans l’univers d’un génie de la BD, aussi mordant qu’intemporel.

Visites guidées 10 juillet, 21 juillet, 4 et 18 août à 17h .

Médiathèque François Mitterrand 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 87 40

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English :

L’événement Gotlib, l’humour indélébile Exposition Brest a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue