Gotlib, l’humour indélébile Exposition Médiathèque François Mitterrand Brest
Gotlib, l’humour indélébile Exposition Médiathèque François Mitterrand Brest samedi 11 juillet 2026.
Brest
Gotlib, l’humour indélébile Exposition
Médiathèque François Mitterrand 25 Rue de Pontaniou Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-07-11
Un monument de la BD débarque aux Ateliers ! Figure incontournable de la bande dessinée française, Gotlib a marqué plusieurs générations avec son humour absurde, irrévérencieux et terriblement moderne. De Pilote à Fluide Glacial, il a bousculé les codes du neuvième art avec une liberté de ton devenue culte.
Imaginée par Julien Solé et Arnaud Le Gouëfflec, cette exposition retrace le parcours foisonnant de l’auteur à travers des planches originales, archives, objets d’époque et clins d’œil à son univers déjanté. On y retrouve toute la finesse de son trait, son sens du détail et cette manière unique de mêler satire, poésie et non-sens.
Une plongée joyeuse dans l’univers d’un génie de la BD, aussi mordant qu’intemporel.
Visites guidées 10 juillet, 21 juillet, 4 et 18 août à 17h .
Médiathèque François Mitterrand 25 Rue de Pontaniou Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 00 87 40
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English :
L’événement Gotlib, l’humour indélébile Exposition Brest a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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