Sortie en mer à bord toute! Quai du Commandant Malbert Brest samedi 11 juillet 2026.

Brest

Sortie en mer à bord toute!

Quai du Commandant Malbert La Recouvrance Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-11

DÉCOUVREZ BREST CÔTÉ MER. EMBARQUEZ !

La rade se dévoile, change de visage, surprend encore. Et Brest se découvre autrement. Depuis la mer. Trois bateaux, trois histoires le Loch Monna un authentique coquillier de la rade, le Dalh Mad une réplique d’un sablier de 1945, La Recouvrance une reproduction d’un navire militaire du début du 19e siècle.

Le vent fait le reste.

On regarde, on respire, on se laisse porter. Ou alors on met la main à la manœuvre. Chacun son rythme.

Et variez les plaisirs avec la diversité de l’offre de nos partenaires kayak, paddle, vedettes, semi-rigide, bateau

de pêche, bateau sauna… Il y en a pour tous les goûts !

Loch Monna et Dalh Mad

du 11 juillet au 27 août

La Recouvrance

de mai à septembre

Réservation sur brest-metropoletourisme.fr

ou au 02 98 44 24 96

Billets en vente à l’Office de Tourisme Brest en vue, 52 rue du Château (sous réserve de disponibilité). .

Quai du Commandant Malbert La Recouvrance Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 40

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English :

L’événement Sortie en mer à bord toute! Brest a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue