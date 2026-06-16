Bric et brac spectacle familial cie l’hémisphère de l’ouest. Spectacle programmé dans le cadre du festival Remue-Ménage MJC Harteloire Brest
Bric et brac spectacle familial cie l’hémisphère de l’ouest. Spectacle programmé dans le cadre du festival Remue-Ménage MJC Harteloire Brest jeudi 9 juillet 2026.
Brest
Bric et brac spectacle familial cie l’hémisphère de l’ouest. Spectacle programmé dans le cadre du festival Remue-Ménage
MJC Harteloire 39 Avenue Georges Clémenceau Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 10:45:00
fin : 2026-07-09 11:40:00
Date(s) :
2026-07-09
Le rêve de Brac se laisser entraîner par le rythme envoûtant d’un standard de jazz, s’avancer sur scène, devenir l’espace
d’un instant le jongleur le plus spectaculaire… Oui mais… Le rêve de Bric en rythme, sur la scène, devenir, l’espace d’un
instant, le clown le plus drôle…
Un bric à brac de situations abracadabrantes orchestrées par un duo clownesque bulles, ballons sculptés, diabolos, balles, magie, massue mais aussi mime, danse, clowneries et participation du public !
Informations pratiques
Durée 55 minutes.
3-12 ans 4€ personne.
Réservation indispensable MJC Harteloire 02 98 46 07 46 et contact@mjc-harteloire.fr
www.mjc-harteloire.fr .
MJC Harteloire 39 Avenue Georges Clémenceau Brest 29200 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Bric et brac spectacle familial cie l’hémisphère de l’ouest. Spectacle programmé dans le cadre du festival Remue-Ménage Brest a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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